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Россиянин похитил мусорные контейнеры в одном городе, чтобы установить в другом

Новокузнечанин украл в Прокопьевске мусорные баки и установил их в родном городе

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МВД РФ по Кемеровской области

Житель Новокузнецка, уставший от мусора в городе, решил проблему со свалками, установив на улицах дополнительные контейнеры, которые украл из другого города. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

В августе и сентябре монтажник строительной компании воспользовался служебным автомобилем с краном-манипулятором, несколько раз приезжал в Прокопьевск и забрал оттуда четыре контейнера. Об их пропаже в полицию заявили представитель управляющей компании — ущерб, который понесла организация, составил 160 тысяч рублей.

Кузбассовец расставил контейнеры на свое усмотрение, один из них он разместил на придомовой территории по месту жительства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Похищенные контейнеры возвращены владельцу и заняли свои старые места.

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