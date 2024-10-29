Аферист из приложений для знакомств оставил четырех москвичек без денег и любви

В Москве перед судом предстанет 26-летний подозреваемый в обмане женщин. Об этом сообщает прокуратура региона.

Всего, по версии следствия, от действий местного жителя пострадали четыре девушки, с ними обвиняемый знакомился в приложениях. Первая отправила россиянину 11 тысяч рублей, затем одолжила свой телефон стоимостью более 66 тысяч рублей, поверив, что устройство возлюбленного сломано.

Еще одна женщина одолжила ему разные суммы, помимо этого она купила новому знакомому мобильный телефон и ноутбук. Всего на мужчину она потратила более 160 тысяч рублей.

Третья пострадавшая отправила подозреваемому более 75 тысяч рублей, чтобы он купил билеты, так как они планировали поехать в другую страну. Женщина купила ему часы за 90 тысяч рублей и пригласила домой, где москвич украл ее телефон.

«Еще одной девушке он сообщил о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем. В итоге обманным путем получил от нее 9,5 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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