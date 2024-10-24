Приятель с сайта знакомств выкрал ключи у женщины на первом свидании и обокрал ее квартиру

Жительница Калининграда познакомилась в сети с мужчиной и лишилась наличных и ноутбука. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

35-летняя женщина познакомилась на сайте с 31-летним мужчиной, между ними завязалась переписка. В один из дней новый знакомый пригласил ее на свидание. Во время беседы в кафе злоумышленник узнал адрес доверчивой жительницы Калининграда и незаметно украл ключи из ее сумочки.

Мужчина проник в квартиру потерпевшей, вынес из нее ноутбук и 35 тысяч рублей наличными, технику он продал прохожему на улице. Вора удалось оперативно задержать.

До этого сообщалось, что приятель с сайта знакомств обманул жительницу Нижнего Новгорода, выманив у нее все сбережения. 41-летняя нижегородка познакомилась в сети с иностранцем, который представился Джейсоном. «Иностранец» попросил у россиянки денег, чтобы решить проблемы на границе. Доверчивая женщина отправила ему 300 тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь.

Ранее аферист с сайта знакомств выманил у подруг из интернета почти 1,5 млн рублей.