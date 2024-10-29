Молодожены устроили свадебную фотосессию в магазине, где познакомились

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Молодожены из Англии устроили свадебную фотосессию в магазине, в котором познакомились, пишет Good News Network.

Джессика и Джексом Уэстон-Браун из Восточного Сассекса решили сделать свадебные фотографии в магазине Waitrose, где они познакомились семь лет назад. Пара отметила это событие, вернувшись в отдел закусок, где когда-то Джессика обучала Джексома раскладывать чипсы.

«Было очень приятно вернуться туда, где мы встретились. Это было очень мило», — рассказали супруги.

Свадебные съемки стали реальностью после шутки в корпоративном чате о повторении первого свидания. Покупатели, кстати, охотно фотографировались с молодоженами, желая им счастья. Представители супермаркета также выразили поздравления паре.

Супруги шутят, что надеются, что магазин подарит им на свадьбу пожизненный запас чипсов.

Ранее женщина попала под работающий пропеллер самолета во время фотосессии.