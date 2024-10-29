Россияне рассказали о своем символах будущего

Понятие «будущее» для современного человека разделилось на два далеких друг от друга полюса. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и компании PR News.

Пользователи ресурсов медиахолдинга рассказали, какие символы и образы ассоциируются у них с будущим, в каких сферах чаще рассуждают о перспективах и как идеями будущего наполнена коммуникация с аудиторией.

Так, 31% респондентов на вопрос «когда наступит будущее?» ответили, что оно «уже наступило». При этом для 16% опрошенных будущее символизируют роботы, машины, чипы и так далее. В свою очередь, 14% респондентов символом будущего назвали космос, а 12% — развитую медицину. Наименее популярными оказались идеи бережного отношения к экологии (6%), искусственная еда (4%), натуральное хозяйство (3%).

Кроме того, при описании компании будущего большинство россиян (17%) обращаются к таким понятиям, как технологичность и инновационность. При этом 13% упомянули гарантию безопасности, а 12% - обеспечение высокого качества товаров и услуг. По мнению авторов исследования, это говорит о запросе на прозрачные, предсказуемые и доверительные отношения между потребителем и бизнесом.

При этом специалисты компаний считают, что опрос показал, что факторы комфорта (8%), доступных цен (9%), сформированный HR-бренд (7%), индивидуальный подход (7%) и экономия времени (6%) становятся второстепенными.

Согласно исследованию, 26% россиян считают, что сегодня ближе всего к будущему компании из сферы IT и телеком, науки (18%), медицины (14%) и космоса (10%).

Также в ходе исследования был проведен контент-анализ федеральных СМИ. Так, за период с января по сентябрь 2024 года опубликовано 31,5 тыс. сообщений, так или иначе посвященных теме будущего.

Опрос интернет-пользователей ресурсов медиахолдинга Rambler&Co проходил в период с 4 по 21 октября, охват составил 464 тыс. человек, среди которых 66% мужчин и 34% женщин. Для контент-анализа текстов федеральных СМИ использовались публикации, в которых слово «будущее» упоминается минимум 5 раз. Рассматривались материалы, опубликованные с января по сентябрь 2024 года.