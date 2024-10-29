Жителей Воронежа предупредили о проверке электросирен

Комплексная проверка региональной системы оповещения населения пройдет 30 октября в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Проверка позволит оценить эффективность принятых мер и готовность оборудования», — отметил губернатор Воронежской области.

По его словам, электросирены будут звучать с 10:40 до 10:43. Гусев уточнил, что замещение эфирных программ телевидения и радиовещания не планируется. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Летом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

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