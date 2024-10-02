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МЧС включило сигнал «Внимание всем!» по всей России

Появились кадры проверки систем оповещения МЧС по всей России

На всей территории России МЧС включило сигнал «Внимание всем!» в рамках проверки систем оповещения населения. О проверке ведомство предупреждало заранее.

На одну минуту включили уличные сирены, а также был замещен эфир радио- и телеканалов.

«Внимание всем! Проводится проверка системы оповещения населения, просьба сохранять спокойствие», — проинформировали из репродукторов.

В МЧС подчеркивали, что система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения сигнала об угрозе или чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Комплекс мероприятий по проверке позволит оценить работоспособность оконечных средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск соответствующих систем.

18 сентября в ЛДПР предложили расширить систему информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, используя для этого смс, звонки и оповещения в соцсетях. С инициативой выступил лидер политического объединения Леонид Слуцкий после массовой атаки беспилотников на город Торопец в Тверской области.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о совершенствовании системы оповещения в регионе.

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