Москвич угрожал соседке с ребенком и получил год ограничения свободы

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после угроз соседям. Об этом сообщает прокуратура города.

Мужчина из Восточного Бирюлево несколько месяцев оставлял своей соседке записки, в которых угрожал ей. В какой-то момент 57-летний россиянин решил прийти к хозяйке квартиры и ее сыну с ножом. Он несколько раз звонил в дверь, но на контакт с ним россиянка не пошла.

«Благодаря видеокамере, установленной потерпевшей, она увидела соседа с ножом и не стала открывать дверь», – поделились в прокуратуре.

По какой причине мужчина стал запугивать женщину, неизвестно.

Суд признал фигуранта разбирательств виновным и ограничил ему свободу на один год. Россиянину придется посещать госорган, который контролирует отбывание наказания.

До этого в Кабардино-Балкарии женщина пострадала из-за соседки сверху, но по решению суда не получила какой-либо компенсации. Из-за действий местной жительницы нечистоты начали литься по стенам и трубам россиянки. В суде решили, что женщина «сама заливает квартиру своими же отходами», но это заключение пострадавшая планирует обжаловать.

Ранее россиянин поссорился с соседом и выстрелил в него из охотничьего ружья.