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Москвич угрожал соседке с ребенком и получил год ограничения свободы

В Москве мужчине ограничили свободу за угрозы соседям

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после угроз соседям. Об этом сообщает прокуратура города.

Мужчина из Восточного Бирюлево несколько месяцев оставлял своей соседке записки, в которых угрожал ей. В какой-то момент 57-летний россиянин решил прийти к хозяйке квартиры и ее сыну с ножом. Он несколько раз звонил в дверь, но на контакт с ним россиянка не пошла.

«Благодаря видеокамере, установленной потерпевшей, она увидела соседа с ножом и не стала открывать дверь», – поделились в прокуратуре.

По какой причине мужчина стал запугивать женщину, неизвестно.

Суд признал фигуранта разбирательств виновным и ограничил ему свободу на один год. Россиянину придется посещать госорган, который контролирует отбывание наказания.

До этого в Кабардино-Балкарии женщина пострадала из-за соседки сверху, но по решению суда не получила какой-либо компенсации. Из-за действий местной жительницы нечистоты начали литься по стенам и трубам россиянки. В суде решили, что женщина «сама заливает квартиру своими же отходами», но это заключение пострадавшая планирует обжаловать.

Ранее россиянин поссорился с соседом и выстрелил в него из охотничьего ружья.

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