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В Петербурге катер с тремя пассажирами врезался в мост и ушел под воду

В Петербурге в Крюковом канале под воду ушел катер с пассажирами

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Петербурге ко дну ушел катер, на котором находились пассажиры. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города, в Крюковом канале. Средство передвижения врезалось в опору моста, после чего стало тонуть. На кадрах с места инцидента заметно, что на место прибыли спасатели. Тем временем второе средство передвижения практически полностью ушло под воду.

На кадрах из Telegram-канала «Mash на Мойке» можно увидеть не только спасателей, но и три автомобиля скорой помощи.

По предварительным данным, специалистам МЧС удалось спасти троих человек, их передали медикам. О том, получили ли они какие-либо травмы, не сообщается.

Обстоятельства предстоит выяснить правоохранительным органам.

До этого в США на дно ушла яхта стоимостью миллион долларов. Причиной произошедшего стали фейерверки, которые внезапно сдетонировали на борту. Средство передвижения стало тонуть, спасателям удалось помочь двум людям, один из них получил ожоги.

Ранее в Ялте на берег выбросило яхту.

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