В Москве рассказали, как инициативы платформы «Город идей» помогают школьникам

С момента запуска проекта «Москва – город открытий» на платформе «Город идей» экспертный совет и пользовательское голосование отобрали 61 инициативу, 17 из которых уже реализовано, сообщается на сайте mos.ru.

Проект был посвящен развитию образовательного туризма для школьников.

По одной из инициатив проекта школьники из разных регионов России смогли посетить известные учебные заведения, среди которых НИУ ВШЭ, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и другие.

Также весной и летом школьники приняли участие в интерактивных квестах «Играй в Москву», в рамках которых они выполняли задания, путешествуя по интересным местам столицы.

Также участники проекта платформы «Город идей» выбрали имя для фирменного виртуального персонажа, который появится в конце 2024 года.

Напомним, платформа «Город идей» работает с 2014 года. С момента запуска к ней присоединились более 540 тыс. пользователей. Они делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее.

Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».