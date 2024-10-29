Члены ФНРП поддержали кадровые перестановки в организации

Лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) не раз отмечал, что изменения в организации назрели давно. Об этом, комментируя кадровые перестановки и изменения устава федерации, рассказал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Кравченко.

«Эти изменения необходимы для оптимизации работы профсоюзов России, усиления их роли в решении национальных задач, поставленных руководством нашей страны. На съезд приехали делегаты со всех уголков нашей Родины, и мы поддерживаем руководство ФНПР в стремлении сделать профсоюзную организацию весомее и авторитетнее», — сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что профсоюзы Приморья готовы работать на благо трудящихся в регионах и стране в целом еще более эффективно под руководством избранных единогласным голосованием президента и председателя ФНПР Михаила Шмакова и Сергея Черногаева.

Как отметил председатель Дорпрофжел Московского метрополитена Владислав Еланский, настал момент идти в ногу со временем и развивать ФНРП как социальный институт в гражданском обществе.

«В то же время нужно обращать внимание на цифровизацию процессов, удобство для рядовых членов профсоюза, а также быть доступнее для них. Поэтому нужны изменения, и мы оцениваем их положительно», — сказал он.

Еланский уточнил, что в качестве президента ФНПР Шмаков останется наставником для всей федерации. По его словам, он будет поддерживать имидж и развивать внешнеполитическую деятельность, международные контакты общения, а также делиться опытом положительной работы ФНПР на международной арене.

«С Черногаевым я лично работал с 2010 года. Он кадровый профсоюзный работник, был в топ -менеджменте РЖД. Он хозяйственник и профсоюзный лидер», — сказал он.

По его мнению, назрела необходимость развивать и распространять все технологические решения, применяемые в профсоюзе железнодорожников, на все профсоюзное движение страны.

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов также поддержал решение о смене руководства ФНРП.

«Черногаев возглавляет одну из крупнейших профсоюзных структур — профсоюз железнодорожников и транспортных строителей, кроме того, он был заместителем председателя федерации. Профсоюз РЖД не только одна из крупнейших организаций, но и одна из самых деятельных и отвечающих вызовам времени. И это назначение явно пойдет на пользу федерации и обновлению ее деятельности», — сказал он.

Напомним, председателем ФНРП стал Сергей Черногаев, ранее занимавший должность зампреда федерации. Он выпускник пятого потока «школы губернаторов», программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ.