Убийце бывшего командира подлодки «Краснодар» вынесли приговор

Краснодарский краевой суд огласил приговор Сергею Денисенко по делу об убийстве командира корабля большой подводной лодки «Краснодар» капитана 2 ранга Станислава Ржицкого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, в октябре 2022 года еще гражданин Украины Денисенко получил от своих руководителей задание расправиться с Ржицким. Для выполнения задания подсудимый прибыл в Краснодар, где начал готовиться к убийству, организовав слежку за капитаном. Позже сообщники передали подсудимому пистолет с глушителем.

В марте 2023 года Денисенко получил гражданство Российской Федерации, принес присягу и получил российский паспорт. 10 июля 2023 года Денисенко подкараулил Ржицкого в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы, где последний совершал утреннюю пробежку. Мужчина выстрелил в свою жертву не менее восьми раз и скрылся.

На следующий день Денисенко задержали сотрудники ФСБ в городе Туапсе, откуда он собирался сбежать из России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой» и «Госизмена».

Суд назначил Денисенко наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием первых пяти лет лишения в тюрьме, а остального срока лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил осужденному выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. В пользу отца убитого в качестве компенсации морального вреда с осужденного взыскали 5 млн рублей.

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