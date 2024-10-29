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Рязанский пенсионер украл со счета родственницы 1,8 млн рублей

В Рязанской области пенсионер оформил на родственницу кредиты на 1,8 млн рублей

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Global Look Press

В Касимове 71-летний пенсионер попросил у родственницы денег в долг и оформил на нее несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД Рязанской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 54-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с ее банковского счета списались почти два миллиона рублей. Она рассказала, что незадолго до пропажи средств к ней обратился 71-летний родственник с просьбой одолжить ему незначительную сумму денег.

Наличных денег у заявительницы не было, а воспользоваться мобильным приложением банка самостоятельно она не смогла. Женщина, не задумываясь, передала свой сотовый телефон родственнику, тот оформил на ее имя несколько кредитов и перевел деньги себе на счет.

Потерпевшая не сразу заметила появившиеся займы, а когда начали приходить уведомления от банковской организации, обратилась в полицию. Общий ущерб составил 1,8 млн рублей. Пенсионера задержали, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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