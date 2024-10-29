Москалькова выступила за введение ответственности за травлю

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России нужно ввести ответственность за буллинг и травлю. Об этом пишет ТАСС.

Она посетовала, что в стране еще нет правоприменительной практики и примеров наказания за травлю. Омбудсмен отметила, что буллинг уже четко сформировался в антиобщественное движение.

Москалькова уверена, что последствия травли для детей гораздо более тяжкие, чем последствия клеветы и даже побоев. По ее словам, буллинг может по-настоящему разрушить человеческую судьбу, негативно повлиять на психическое состояние человека. Поэтому она считает, что введение ответственности повлияло бы на профилактику совершения «антиобщественных действий».

До этого появились результаты опроса, которые показали, что большинство современных школьников сталкивались с травлей в интернете — об этом сообщили 69% респондентов. Каждый третий из них предпочел никому об этом не рассказывать.

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