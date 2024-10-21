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Почти 70% российских школьников столкнулись с травлей в интернете

RT: 70% школьников травили в интернете, каждый третий никому об этом не сообщил

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Depositphotos

Большинство современных школьников сталкивались с травлей в интернете – об этом сообщили 69% участников соответствующего опроса. Каждый третий из них предпочел никому об этом не рассказывать, передает RT результаты исследования.

Чаще всего инициатором травли становится кто-то из знакомых – об этом рассказали 64% респондентов. Свою жертву обидчики буллят в сети с помощью злых комментариев к постам (46%), исключают их из общих чатов (20%), а также демонстративно игнорируют (19%).

В 13% случаев у детей – жертв травли – взламывали аккаунты в соцсетях, меняли их информацию, дискриминировали в онлайн-играх (11%).

Личные фото и данные в сеть выложили у 5% жертв травли, накидали массовых жалоб и отправили в бан 4%. Каждый четвертый школьник признался, что с буллингом сталкивался ежедневно. Каждый месяц травили 22% подростков, несколько раз за год – 14%. Несколько раз за жизнь с травлей столкнулись 9% детей.

Чаще всего жертвы буллинга предпочитают молчать об этом – так ответил каждый третий школьник. Реже они решаются рассказать об этом родителям (21%), учителям (15%).

Говоря о причинах замалчивания травли, дети признались, что не верят, что им кто-то сможет помочь (76%). Многие боялись, что станет только хуже (8%) или стыдились (3%).

Исследование экспертов компании «Где мои дети» выполнено с учетом ответов о буллинге более 80 учащихся школ в возрасте от 16 до 18 лет из российских городов-миллионников.

Напомним, в Госдуме разработали законопроект о борьбе с травлей в школах. В числе прочего он предполагает обязанность школ в случае обнаружения признаков травли сообщать об этом в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая даст оценку ситуации.

Учителя, однако, усомнились в эффективности предлагаемых изменений, заявив, что утверждение подобных законов только добавит работы педагогам и создаст для них новую форму отчетности.

Ранее родителям объяснили, в каком случае лучше менять школу ребенка.

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