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Россиянин сломал жене нос табуретом за пьянство

В Саратовской области муж избил жену табуретом за употребление спиртного

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Саратовец избил жену табуретом за пьянство и сломал ей нос. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница Саратова. Женщина сообщила, что ее избил муж. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее диагностирован перелом носа, ушибы рук и ног. 33-летнего домашнего тирана задержали, мужчина объяснил полицейским, что борется с пагубным пристрастием жены — он против того, чтобы она употребляла алкоголь.

В день избиения к его супруге в гости пришла подруга, женщины решили скрасить общение алкогольными напитками, а на увещевания мужа вести здоровый образ жизни не реагировали. Тогда мужчина от слов перешел к делу, схватил табурет и несколько раз ударил им жену. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Томске перед судом предстанет местный житель, напавший на жену на ее рабочем месте. Мужчина пытался ударить женщину ножом, но был задержан.

Ранее россиянин хотел вернуть возлюбленную и сжег ее дачу.

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