Успешные россияне просыпаются позже остальных

Инвесторы с самой высокой доходностью (более 50%), чаще всего просыпаются в 7-8 утра. Это время указали 43% среди тех, кто получил максимальную доходность. Это показало исследование краудлендинговой компании JetLend и финансовой группы «Финам», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В это же время просыпается большинство тех инвесторов, которые имеют на своих счетах более 10 млн рублей инвестиций. Еще 35% из тех, у кого суммарно больше 10 млн инвестиций на счетах, встают еще позже — в 9-10 утра.

При этом те инвесторы, которые зафиксировали в 2023 убыток до 10%, чаще всего встают раньше более успешных своих коллег — в 5-6 утра (40%). Те инвесторы, которые имеют накопления до 100 тыс. рублей, также предпочитают вставать раньше — 37% опрошенных сказали, что встают в 5-6 утра. В 7-8 утра встают 32%, в 9-10 утра встают 15%.

«Существуют разные мнения относительно ранних подъемов. Кто-то говорит об их важности и соблюдении жесткой дисциплины. Кто-то, наоборот, выбирает индивидуальный график. Опросы показывают, что большинство наших премиальных инвесторов встают чуть позже остальных. Это не значит, что эти люди менее производительны. Я знаю многих наших инвесторов лично и слышал, что ложатся они спать гораздо позже остальных. Их рабочий день зачастую заканчивается в полночь или позже, а многие работают без выходных», — рассказал Роман Хорошев, СЕО JetLend.

«Действительно, считается, что более успешные люди встают рано, чтобы больше успевать. Но, как выяснилось, не всегда успех зависит от времени подъема. Гораздо важнее умение соблюдать баланс между всеми сферами деятельности: продуктивно работать, заниматься финансами, получать вдохновение и энергию от любимых занятий, отдыхать. И результаты опроса подтверждают: ключ к успеху — в балансе. Исследование помогло лучше узнать наших клиентов и даст нам возможность в дальнейшем учитывать их предпочтения и находить более индивидуальный подход при взаимодействии», — прокомментировала Ирина Илюшина, руководитель Лаборатории клиентского опыта ФГ «Финам».

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