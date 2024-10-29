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В Екатеринбурге мигранта обвинили в изнасиловании ребенка

В Екатеринбурге мигранта задержали по подозрению в изнасиловании девочки

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Pixabay

Жительница Екатеринбурга заявила в полицию на соседа-мигранта, обвинив его в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает Ura.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Екатеринбурга, женщина сообщила, что 37-летний сосед-мигрант совершил преступление против половой неприкосновенности ее шестилетней дочери.

Мужчина был задержан, выяснилось, что он является гражданином Узбекистана, на территории России находится нелегально. В полиции иностранец заявил о своей невиновности. С предполагаемого места преступления изъяты улики. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в региональном СК произошедшее пока не прокомментировали.

До этого в Петербурге мать обвинила сына в том, что он изнасиловал свою сестру. При этом у ребенка не нашли характерных травм, когда мать привела ее в больницу.

Ранее слепой педофил изнасиловал умственно отсталую девочку и освободился через пять месяцев.

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