Российские разработчики выпустят RPG-игру с нелинейным сюжетом

Изометрическая тактическая RPG-игра с нелинейным сюжетом «Сатурн» от российских разработчиков студии Ninsar.Games выходит на VK Play, сообщает пресс-служба студии.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), за счет чего проект стал бесплатным.

Как отметил СEO Ninsar.Games Егор Сечинский, мир игры вдохновлен произведениями классиков научной фантастики, среди которых Александра Беляева, Станислава Лема и Братьев Стругацких.

«Тематика космических путешествий и футуризм близки нашей команде. Мы надеемся, что «Сатурн» займет свою уникальную нишу в этих жанрах и игроков ждет уникальный игровой опыт», — сказал он.

Сюжет игры заключается в том, что главный герой игры российский инженер и физик Аким попытается раскрыть тайну межпланетного сигнала и предотвратить конец света.

В процессе прохождения игроки посетят различные локации на трех спутниках Сатурна. Игра предполагает цикличность. Если игрок не сможет предотвратить катастрофу, то он вернется в начало, чтобы принять другие решения.

Егор Сечинский отметил, что игра нелинейна и решать задачи можно разными способами.

«Достать большую пушку и просто пострелять роботов не всегда будет достаточно. Так как пользователи играют за российского ученого, многие сложные решения и головоломки эффективнее решать именно как ученый», — отметил он.