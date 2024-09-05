Двое мужчин удерживали петербуржца в квартире и требовали вернуть несуществующий долг

В Петербурге задержали вымогателей, которые удерживали в квартире мужчину и угрожали ему физическим устранением, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию поступила информация о том, что несколько злоумышленников удерживают в квартире дома на проспекте Солидарности мужчину, угрожая ему расправой.

Силовики прибыли по указанному адресу и совместно с полицейскими задержали двоих граждан в возрасте 32 и 33 лет. Как оказалось, подельники взяли жертву в плен, нанесли побои и, угрожая молотком и ножом, вымогали денежные средства.

35-летнему потерпевшему потребовалась помощь медиков, а вымогателей, один из который был судим за кражу и хранение наркотиков, а второй обвинялся в более тяжких преступлениях, доставили в отдел полиции.

Как пишет 78.ru, пострадавший заявил, что с него требовали 60 тыс. рублей в счет несуществующего долга. Он написал заявление на мучителей, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двое граждан Белоруссии похитили соотечественницу из отеля в Подмосковье и вымогали у нее деньги.