Во Владивостоке ребенок просил о помощи из запертой квартиры

В Приморье полицейские спасли шестилетнего мальчика, который звал на помощь из запертой квартиры, рядом с ребенком спала пьяная мать. Об этом сообщает прокуратура региона.

В правоохранительные органы обратились жители одной из многоэтажек по улице Некрасовской, они сообщили, что слышат детские крики о помощи из соседней квартиры. Полицейские, прибывшие на вызов, вскрыли дверь в жилище и обнаружили там шестилетнего мальчика, рядом с которым спала нетрезвая мать.

«От женщины исходит запах спиртного, в жилище беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что в семье воспитывается трое детей, самому младшему из которых два года. Несовершеннолетние изъяты органами опеки, женщина направлена для прохождения медицинского освидетельствования, известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.

Ранее в Новосибирске ребенка, брошенного матерью в квартире на двое суток, изъяли из семьи.