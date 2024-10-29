В мире начали ограничивать туры на лодках к китам из-за негативного влияния на животных

Французская Полинезия планирует ввести новые правила для туризма по наблюдению за китами с лодок и кораблей, чтобы снизить риски. Об этом пишет The Guardian.

Во всем мире набирают популярность туры на лодках к горбатым и другим китам, и в последние годы Французская Полинезия и Тонга стали самыми популярными направлениями для такого вида туризма.

Морские млекопитающие, которые могут достигать длины около 16 метров и веса до 36 тонн, каждый год приплывают сюда, чтобы родить, отдохнуть и выкормить детенышей перед длительной миграцией в Антарктиду.

По данным Международной китобойной комиссии, туризм с наблюдением за китами приносит более 2 млрд долларов дохода, и эта индустрия растет. Во Французской Полинезии число сертифицированных операторов китового туризма выросло с 60 в 2023 году до 90 в 2024 году.

Такой рост вызывает опасения по поводу потенциального вреда для животных.

В апреле в докладе правительства Французской Полинезии говорилось, что «растущее давление на китов со стороны человеческой деятельности представляет значительный риск для этих хрупких животных». В нем говорилось, что из-за растущего числа операторов, занимающихся китовым туризмом, «китообразные могут подвергаться постоянным преследованиям в течение круглых суток».

В полинезийских культурах горбатые киты являются священными животными, часто рассматриваемыми как хранители или предки. В этом году лидеры коренных народов Французской Полинезии, Новой Зеландии и других тихоокеанских островов подписали договор, предоставляющий китам статус юридического лица в совместных усилиях по их защите.

Во Французской Полинезии расположен один из крупнейших в мире морских заповедников для китов, и все млекопитающие тут являются охраняемыми видами. Местная туристическая индустрия предлагает туры по наблюдению за китами и плаванию с ними. Существуют правила, в том числе операторы должны иметь разрешение, а туристы должны плавать с сертифицированным гидом.

В 2025 году Французская Полинезия ужесточит некоторые правила для китового туризма. Будет введена квота, по которой только трем лодкам будет разрешено приближаться к киту одновременно. Она ограничит операторов наблюдения за китами одной лодкой от каждой компании, а частные лодки должны будут находиться на расстоянии не менее 300 метров. При этом дайверам разрешат подплывать к китам на расстояние 30 метров.

Проведенное ранее исследование показало, что плавание с китами оказывает негативное влияние на поведение матерей и детенышей в Тонга.

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