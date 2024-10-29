ВМС США извинились за разрушение деревни на Аляске

Военно-морские силы США официально извинились за обстрел и поджог деревни Ангун на юго-востоке Аляски, произошедшие в 1882 году. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Извинения были сделаны спустя 142 года после тех трагических событий. 26 октября 1882 года американские морские пехотинцы высадились в деревне, населенной народом тлинкитов. В ходе атаки военные подожгли дома и каноэ, а также уничтожили запасы продовольствия местных жителей. Это привело к катастрофическим последствиям для аборигенов, включая случаи самоубийств среди пожилых тлинкитов, которые хотели, чтобы молодое поколение получило больше еды.

Командующий северо-западным регионом ВМС контр-адмирал Марк Сукато в своей речи на памятной церемонии отметил, что военно-морские силы США признают страдания, причиненные местным жителям. Он подчеркнул, что «извинения действительно давно назрели».

Стоит отметить, что в 1973 году потомки жителей Ангуна получили $90 тысяч в качестве компенсации, однако до сих пор официальных извинений они не слышали.

21 октября Китай обвинил США и Канаду в нарушении мира в Тайваньском проливе.

Ранее командующий армией Уганды потребовал от посла США извиниться или уехать.