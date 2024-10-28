В «Артеке» завершился финал «Большой перемены» для старшеклассников

В международном детском центре «Артек» 28 октября прошла церемония закрытия финала пятого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов, сообщает пресс-служба конкурса.

Финал проходил в рамках Образовательного фестиваля «Первые в стране возможностей», участниками которого стали более 3550 человек. В нем приняли участие старшеклассники из разных регионов России, в числе которых 1500 финалистов конкурса, педагоги-наставники и члены «Совета первых».

Поздравление призерам и победителям конкурса направил президент России Владимир Путин. Его зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Конкурс стал флагманским и самым масштабным проектом «Движения первых». И действительно, родилось, окрепло – настоящее сообщество «Большой перемены». Оно объединяет и детей, и взрослых. В его основе ценности, которые всем нам близки и дороги: взаимовыручка и взаимопомощь, созидательный труд, любовь к Родине, уважение к ее истории и традициям», — говорится в тексте приветствия.

Также Кириенко поздравил финалистов «Большой перемены» и напомнил, что с этого года в конкурсе могут принимать участие школьники 1-4 классов.

«Большая перемена» – конкурс, в котором добиться настоящих успехов можно только в команде. Ваша команда – это родные и близкие, педагоги и наставники, друзья и единомышленники. Вы настоящая команда первых», — обратился к ребятам председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко отметил, что «Артек» собирает самых ярких, активных, целеустремленных детей.

«Эти дети – будущее нашей страны. Поездка в «Артек» для всех финалистов уже является наградой», — отметил он.

Напомним, «Большая перемена» является флагманским проектом «Движения первых». Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс проходит с 2020 года. К нему присоединилось уже более 6 млн участников.