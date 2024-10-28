Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Артеке» завершился финал «Большой перемены» для старшеклассников

Финалистами конкурса «Большая перемена» стали 1500 старшеклассников

close
Большая перемена/Вконтакте" class="item-image" loading="lazy">
Большая перемена/Вконтакте

В международном детском центре «Артек» 28 октября прошла церемония закрытия финала пятого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов, сообщает пресс-служба конкурса.

Финал проходил в рамках Образовательного фестиваля «Первые в стране возможностей», участниками которого стали более 3550 человек. В нем приняли участие старшеклассники из разных регионов России, в числе которых 1500 финалистов конкурса, педагоги-наставники и члены «Совета первых».

Поздравление призерам и победителям конкурса направил президент России Владимир Путин. Его зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Конкурс стал флагманским и самым масштабным проектом «Движения первых». И действительно, родилось, окрепло – настоящее сообщество «Большой перемены». Оно объединяет и детей, и взрослых. В его основе ценности, которые всем нам близки и дороги: взаимовыручка и взаимопомощь, созидательный труд, любовь к Родине, уважение к ее истории и традициям», — говорится в тексте приветствия.

Также Кириенко поздравил финалистов «Большой перемены» и напомнил, что с этого года в конкурсе могут принимать участие школьники 1-4 классов.

«Большая перемена» – конкурс, в котором добиться настоящих успехов можно только в команде. Ваша команда – это родные и близкие, педагоги и наставники, друзья и единомышленники. Вы настоящая команда первых», — обратился к ребятам председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко отметил, что «Артек» собирает самых ярких, активных, целеустремленных детей.

«Эти дети – будущее нашей страны. Поездка в «Артек» для всех финалистов уже является наградой», — отметил он.

Напомним, «Большая перемена» является флагманским проектом «Движения первых». Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс проходит с 2020 года. К нему присоединилось уже более 6 млн участников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами