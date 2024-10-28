Жертвами вредоносных приложений в Google Play стали 8 млн человек в 2024 году

Google Play за период с июня 2023 по апрель 2024 распространил более 200 вредоносных приложений, количество загрузок которых составило почти 8 млн. Об этом свидетельствуют данные отчета компании ZScaler за октябрь этого года.

Отчет также показал общее снижение за анализируемый период количества попыток блокировки вредоносных программ. Кроме того, значительно возросла активность шпионских программ.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков отметил, что неоднократно называл Google Play небезопасной площадкой.

«У сервиса серьезные проблемы с проверкой загружаемых приложений. Также она медленно реагирует на удаление вредоносных программ и жалобы пользователей. Там много мошеннических и фишинговых сервисов. Поэтому надо осторожно относиться к установке любого неизвестного ПО», — сказал он.

По его словам, эта ситуация может стать возможностью для россиян начать пользоваться отечественными магазинами приложений. Зыков отметил, что для российских площадок важна безопасность пользователей.

«Ежегодно мы узнаем, что Google Play распространяет вредоносные программы. Это в очередной раз доказывает, что у площадки серьезные проблемы с проверкой загружаемых приложений. И это в очередной раз подтверждает, что лучше использовать отечественные магазины приложений, которые не блокируют важные для жизни программы. Чего не скажешь про Google Play, который активно удаляет приложения российских разработчиков», — сказал управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

Напомним, в сентябре эксперты эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию зловреда Necro в популярных приложениях, присутствующих в Google Play. Вредоносный загрузчик был найден в приложениях Google Play, включая Wuta Camera и Max Browser, с общим количеством скачиваний более 11 млн.