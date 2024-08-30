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В Удмуртии дети развели огонь в шалаше и сожгли его, пострадал ребенок

В Удмуртии девочка попала в больницу после поджога шалаша с детьми

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Shutterstock

В Удмуртии ребенок попал в больницу после игр в шалаше. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Известно, что в момент инцидента четверо детей играли в укрытии и пытались развести огонь, но сделать это не получалось. Один из друзей решил принести бензин.

«Полил им место костра, поднес зажигалку, и загорелось все вокруг», – поделились в ведомстве.

После того, как огонь охватил часть укрытия, дети стали выбегать из него, девятилетняя девочка сделать этого не успела и запаниковала. Друзья помогли ребенку выбраться.

В результате пострадавшая получила ожог 10% тела, ее направили в медучреждение, о состоянии пациентки и степени травм не сообщается. Где в момент игры с зажигалкой находились родители, неизвестно.

В МЧС напомнили о том, что не стоит оставлять детей без присмотра и беседовать с ними, напоминая, что играться со спичками или зажигалкой не стоит.

Ранее россиянин облил собутыльника бензином и грозился поджечь, чиркая зажигалкой.

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