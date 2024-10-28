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Разыскиваемый высмеял полицейских за выбор его фотографии с похмелья

Mirror: британец высмеял полицейских, разыскивающих его по фото с похмелья

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Gwent Police

В Британии разыскиваемый преступник высмеял полицейских, которые использовали для ориентировок его фотографию с похмелья, пишет Mirror.

Джордж Уиттакер, обвиняемый в краже сокровищ викингов стоимостью несколько миллионов долларов, высмеял полицейских за фотографию, использованную в обращении к общественности. По словам мужчины, этот кадр был сделан с похмелья.

В полиции добавили, что мужчина нарушил режим содержания под стражей и был приговорен судом к шести годам лишения свободы. Сам британец в своих соцсетях рассказал, что считает приговор не справедливым и слишком суровым, поэтому не собирается сдаваться властям.

«Наркоторговцы и насильники не получают таких сроков», — отметил он.

Уиттакер также заявил, что ему повезло найти эти сокровища, и он не совершал никаких преступлений.

Ранее в Англии подозреваемый спрятался в диване от полицейских, но все равно был найден и арестован.

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