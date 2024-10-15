В Англии подозреваемый пытался спрятаться в диване, но все равно был найден полицейскими во время обысков. По словам офицеров, с такой ситуацией они столкнулись впервые за карьеру, пишет LADBible.

Как рассказали полицейские, они приехали по адресу подозреваемого, чтобы провести обыск в его доме и арестовать. Когда офицеры вошли в квартиру, мужчины нигде не было, однако вскоре он был найден в неожиданном месте — в диване. Там он пытался спрятаться от правоохранителей и надеялся остаться незамеченным.

«Мы видели многое за время работы, но с таким сталкиваемся впервые,» — рассказали полицейские.

Офицеры добавили, что задержанный был доставлен в камеру предварительного заключения, где ему были предоставлены «более комфортные условия». Пользователи соцсетей также посмеялись над ситуацией.

«Он мастер игры в прятки», — пишут комментаторы.

Ранее в США поймали мужчину в костюме банана, который прыгал по полицейским машинам.