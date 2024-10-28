Скульптуру спящего младенца из пустыни Гоби разместят в национальном центре «Россия»

В национальном центре «Россия» в рамках выставки «Создавая будущее» разместят уменьшенную копию скульптуры огромного спящего младенца. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Как рассказала руководитель Лаборатории культурно-просветительских проектов национального центра «Россия» Олеся Малеванная, куратор выставки и автор работы принял решение об участии уменьшенной копии работы на выставке «Наследие для будущего».

«Сегодня «малыша» весом 840 кг доставили в национальный центр из Санкт-Петербургской академии художеств, где скульптура была представлена в рамках персональной выставки Дона Шубина», — уточнила она.

Оригинал работы под названием «Дитя Земли» находится в пустыне Гоби в северо-западной части Китая. Ее создал проректор Академии искусств и дизайна университета Цинхуа, член Китайского союза скульпторов и Китайского общества искусств и ремесел Дон Шубин.

«По замыслу автора, работа напоминает о том, что все люди — дети Земли, а бережное отношение к природе чрезвычайно важно для сохранения жизни на нашей планете», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оригинальная статуя собрана из гигантских глыб песчаника, подвергшихся обработке. При создании фигуры использовалась технология 3D-печати. Составные части скульптуры были собраны воедино уже на месте. Скульптура возвышается над земной поверхностью более чем на 4 метра, в длину она — 15 метров.

Напомним, выставка «Наследие для будущего» начнет свою работу 4 ноября в национальном центре «Россия». Экспозиция представит работы молодых художников из России, Китая, Индии, Эфиопии и Бразилии.