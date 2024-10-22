Получивший паспорт РФ немец насиловал и домогался дочерей, пока пьяная мать спала

В Алтайском крае получившего российское гражданство немца подозревают в том, что он надругался над дочерями. Об этом сообщает ИА Регнум.

По версии правоохранительных органов, выходец из Германии домогался своей 15-летней дочери в октябре прошлого года. В этом же году он изнасиловал старшую, 17-летнюю дочь.

При этом девушки сопротивлялись и кричали. В день инцидента дома находилась 48-летняя мать пострадавших, но она была пьяна и спала, поэтому не слышала голоса своих детей. О том, как о ситуации узнали в полиции, не сообщается.

В тот же день правоохранители выехали на место и осмотрели дом. Во время мероприятий в жилье нашли вещество растительного происхождения, которое, предположительно, является наркотиком. Его направили на экспертизу.

Известно, что 43-летний иностранец переехал в Россию летом 2023 года, затем получил гражданство.

Ранее в Москве четыре иностранца совершили групповое изнасилование соотечественницы.