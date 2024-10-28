В Челябинской области двое детей заблудились в лесу и сами вызвали спасателей

Двое школьников из Миасса отправились на лесную прогулку к озеру Ильменское, но заблудились в темноте и не смогли найти дорогу домой. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Двое 11-летних приятелей решили исследовать берег Ильменского озера, дети увлеклись прогулкой и заблудились в темноте. Один из подростков обратился в экстренные службы и по номеру 112 сообщил, что они с другом не могут найти дорогу из леса.

Дети сумели передать спасателям местоположение с телефона, уже через полчаса спасатели школьников нашли, эвакуировали их из леса на квадроциклах в город и передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Красной Поляне спасатели нашли двух подростков, которые поехали в лес кататься на велосипедах и не смогли найти дорогу домой. Школьники не растерялись и позвонили в экстренные службы, объяснив спасателям свое местонахождение. Сотрудники Южного регионального ПСО МЧС России достаточно быстро обнаружили детей, вывели их к служебному автомобилю и вместе с велосипедами доставили в поселок Красная Поляна.

Ранее в Севастополе трехлетний мальчик потерялся в лесу.