Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области двое детей заблудились в лесу и сами вызвали спасателей

В Челябинской области нашли двух заблудившихся в лесу подростков

close
Поисково-спасательная служба Челябинской области

Двое школьников из Миасса отправились на лесную прогулку к озеру Ильменское, но заблудились в темноте и не смогли найти дорогу домой. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Двое 11-летних приятелей решили исследовать берег Ильменского озера, дети увлеклись прогулкой и заблудились в темноте. Один из подростков обратился в экстренные службы и по номеру 112 сообщил, что они с другом не могут найти дорогу из леса.

Дети сумели передать спасателям местоположение с телефона, уже через полчаса спасатели школьников нашли, эвакуировали их из леса на квадроциклах в город и передали родителям. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Красной Поляне спасатели нашли двух подростков, которые поехали в лес кататься на велосипедах и не смогли найти дорогу домой. Школьники не растерялись и позвонили в экстренные службы, объяснив спасателям свое местонахождение. Сотрудники Южного регионального ПСО МЧС России достаточно быстро обнаружили детей, вывели их к служебному автомобилю и вместе с велосипедами доставили в поселок Красная Поляна.

Ранее в Севастополе трехлетний мальчик потерялся в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами