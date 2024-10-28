МПГУ расширяет связи с образовательными организациями Дальнего Востока

Московский педагогический государственный университет стал очередным столичным вузом, который принимает в своих стенах интерактивную выставку «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024».

О перспективах, которые открываются для студентов в Дальневосточном федеральном округе, рассказала проректор по дополнительному образованию МПГУ Дарья Кудрявцева.

«Дальний Восток сегодня — это динамично развивающийся регион России, где создаются уникальные условия для профессионального и социального развития. На Дальнем Востоке созданы все условия для молодых специалистов и семей, что делает этот регион привлекательным для жизни и работы. Выставка предоставляет отличную возможность ознакомиться с различными отраслями, которые помогут стать настоящими профессионалами», — сказала она.

В МПГУ обучается более 26 тысяч студентов из всех 89 субъектов РФ, включая более 500 студентов с Дальнего Востока. Важная цель вуза — возвращение выпускников на родину для укрепления кадрового потенциала региона. В этом направлении активно развиваются партнерские программы с дальневосточными вузами, позволяющие студентам проходить практику и участвовать в совместных проектах.

«Региональную политику Московского педагогического государственного университета осуществляет Центр регионального сотрудничества МПГУ, который взаимодействует с правительствами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Это позволяет расширять связи с образовательными организациями регионов, включая Дальний Восток. Например, осуществляется сотрудничество с Российским детским центром «Океан», где студенты проходят летнюю практику. Также открываются базовые школы МПГУ, первая из которых была запущена в Республике Саха (Якутия), что подчеркивает намерение продолжать работу по развитию образования в регионе», – подчеркнула Кудрявцева.

Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.