Пьяный депутат-бодибилдер подрался с полицией в баре в Мурманской области

В Североморске Мурманской области член местного Совета депутатов Владимир Марыгин подрался с полицией в баре. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент случился в баре «Кружка», где народный избранник отдыхал с женой. По словам очевидцев, мужчина выпивал и уснул за столом, а когда сотрудники заведения попросили его уйти, тот запротестовал и пытался драться головой.

Работники бара вызвали полицию, но Марыгин продолжил скандалить и сопротивляться уже правоохранителям. В итоге пару удалось вывести из заведения.

Инцидент сняли на видео очевидцы. Оказалось, что стычка с полицейскими произошла еще в прошлом году, но видео появилось в сети только сейчас — опубликовала коллега депутата. Сам Марыгин комментировать инцидент отказался.

Марыгин — депутат городского Совета в Североморске, а также член Федерации бодибилдинга Мурманской области. В 2012 году его уже лишали прав за пьяную езду за рулем — тогда в его крови обнаружили 1,47 промилле алкоголя. Жена Марыгина состоит в ЛДПР.

Ранее чиновник из Владивостока гонялся за своей женой с ножом по пляжу и испугал отдыхающих.