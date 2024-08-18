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Чиновник из Владивостока гонялся за своей женой с ножом по пляжу и испугал отдыхающих

Мужчиной, гонявшимся за женой по пляжу во Владивостоке, оказался местный чиновник

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Телеграм-канал «SHOT»

Чиновник из Владивостока напугал отдыхающих на пляже, когда гонялся с ножом за своей женой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, прошлой ночью пьяный мужчина бегал по пляжу в Ливадии и искал жену. В руках у неизвестного был нож, что испугало отдыхающих, в палатки к которым он заглядывал. Некоторые из очевидцев узнали в нем замруководителя административно-территориального управления Первомайского района Павла Наливайко.

Оказалось, что супруга чиновника убежала из их палатки и пряталась в машине. По словам женщины, муж избил ее и стал душить. На место были вызваны правоохранители, до их прибытия Наливайко удерживали свидетели. После этого задержанный написал на них заявление, указав, что его избили.

В местном УМВД отметили, что всех участников инцидента доставили для разбирательства в отдел внутренних дел. Затем жену чиновника отправили на медобследование, чтобы установить тяжесть полученных ею травм.

Ранее жена якутского депутата обвинила его в домашнем насилии.

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