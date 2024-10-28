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Котенок, принесенный в приют для животных, оказался дикой кошкой

UPI: принесенный в немецкий приют для животных котенок оказался европейской лесной кошкой

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Tierheim Bergheim/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Котенок, принесенный в немецкий приют для животных, оказался дикой кошкой, пишет UPI.

Животное было найдено местным жителем на проселочной дороге в Бергхайме. Мужчина отнес котенка в местный приют, где за ним начали следить ветеринары. Вскоре специалисты заметили, что зверь ведет себя агрессивно и отказывается от еды. Это навело экспертов на мысль, что он не является домашним.

После обращения в центр дикой природы Retscheider Hof, специалисты подтвердили, что животное принадлежит к охраняемому виду — европейской лесной кошке, обитающей в этом районе.

В приюте сообщили, что будут заботиться о кошке вместе с другими дикими животными до тех пор, пока она не станет достаточно взрослой для возвращения в природу

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить комфортное пребывание», — говорится в заявлении.

Ранее ученые указали на способность кошек влиять на здоровье хозяев.

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