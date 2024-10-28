Команда «Роснефти» успешно выступила на Кубке России по шахматам

Команда «Роснефти» заняла второе место на Кубке России по быстрым шахматам среди сборных, представляющих крупные российские компании, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Кубок проходил в 2 этапа. Сначала шахматисты встретились в онлайн-формате с видеоконтролем. На втором этапе лучшие 5 команд соревновались в очном формате в Москве.

Второй этап проходил по круговой системе, а победителя определяли по сумме набранных очков.

В «Роснефти» отметили, что в 2024 году компания провела корпоративный командный онлайн-турнир по шахматам. Всего в нем приняли участие 330 сотрудников из 110 команд дочерних предприятий.