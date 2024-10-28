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Команда «Роснефти» успешно выступила на Кубке России по шахматам

«Роснефть» заняла второе место на Кубке России по шахматам

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Пресс-служба «Роснефти»

Команда «Роснефти» заняла второе место на Кубке России по быстрым шахматам среди сборных, представляющих крупные российские компании, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Кубок проходил в 2 этапа. Сначала шахматисты встретились в онлайн-формате с видеоконтролем. На втором этапе лучшие 5 команд соревновались в очном формате в Москве.

Второй этап проходил по круговой системе, а победителя определяли по сумме набранных очков.

В «Роснефти» отметили, что в 2024 году компания провела корпоративный командный онлайн-турнир по шахматам. Всего в нем приняли участие 330 сотрудников из 110 команд дочерних предприятий.

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