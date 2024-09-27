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«Это не чайлдфри»: в СПЧ назвали истинные причины отказа россиян от детей

Зампред СПЧ Киркора: россияне не рожают не из-за чайлдфри, а из-за низких доходов

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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Россияне отказываются от рождения детей не из-за следования идеологии чайлдфри, а из-за отсутствия жилья и низкого дохода. Об этом зампред СПЧ Ирина Киркора заявила в пресс-центре НСН.

«Большинство наших сограждан, принимая решение не рожать детей, не связаны с чьей-то идеологией. Они принимают это решение из своих личных ситуативных процессов», — подчеркнула эксперт.

Помимо вопросов с жильем и деньгами, частой проблемой также оказывается отсутствие надежного партнера, на которого могла бы опереться женщина во время беременности и воспитания ребенка, добавила Киркова. Если всего этого нет, то все заботы и проблемы сваливаются на молодую мать, и сегодня женщины стараются избегать такого сценария.

«Женщине становится еще страшнее принимать всю ответственность на себя», — заключила зампред СПЧ.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри. Для граждан штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей. При нарушениях через СМИ и интернет размер штрафов вырастет до 5 млн рублей.

Ранее юристы заявили о негативных последствиях закона о запрете чайлдфри.

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