Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Прошу обменять меня на Украину»: активисту, называющему себя фюрером, вынесли приговор

В Екатеринбурге осудили поджигателя военкомата, называющего себя фюрером

close
100%
Управление ФСБ по Свердловской области

В Екатеринбурге суд приговорил сторонника Навального (включен в список террористов и экстремистов) и ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) к шести годам колонии. Об этом пишет ЕАН.

В ноябре 2022 года мужчина попытался сжечь здание военкомата в Кировском районе города. Выступая сегодня с последним словом, 47-летний Михаил Никитин заявил, что считает себя партизаном и военнопленным, а также попросил отдать его украинской стороне в рамках обмена военнопленными.

«Прошу обменять меня на Украину на какого-нибудь военнопленного. Раскаиваюсь, понимаю сейчас, что это была глупая идея с поджогом, которая бы ничего не поменяла. Жалею лишь об одном: что еще в 2015 году не уехал из страны», — сказал суду Никитин.

Во время заседания он также призвал страны Запада к большему санкционному давлению на Россию и пожелал, чтобы в стране появилось партизанское движение.

Как сообщается, фигурант дела о приготовлении к террористическому акту прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выявили у него «неадекватно завышенную самооценку, недоверчивость, конфликтность в общении с окружающими», но не заметили каких-либо патологических изменений.

С конца прошлого года Никитин находился в СИЗО, а на допросах заявлял о том, что является активным сторонником Алексея Навального и киевского Майдана. Свидетели рассказали, что подсудимый называл себя фюрером и призывал к Майдану в Екатеринбурге. 

В итоге суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три года он должен будет провести в тюрьме.

Ранее россиянка оскорбила мужчину, вернувшегося с СВО с инвалидностью, и была оштрафована.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами