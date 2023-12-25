«Прошу обменять меня на Украину»: активисту, называющему себя фюрером, вынесли приговор

В Екатеринбурге суд приговорил сторонника Навального (включен в список террористов и экстремистов) и ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) к шести годам колонии. Об этом пишет ЕАН.

В ноябре 2022 года мужчина попытался сжечь здание военкомата в Кировском районе города. Выступая сегодня с последним словом, 47-летний Михаил Никитин заявил, что считает себя партизаном и военнопленным, а также попросил отдать его украинской стороне в рамках обмена военнопленными.

«Прошу обменять меня на Украину на какого-нибудь военнопленного. Раскаиваюсь, понимаю сейчас, что это была глупая идея с поджогом, которая бы ничего не поменяла. Жалею лишь об одном: что еще в 2015 году не уехал из страны», — сказал суду Никитин.

Во время заседания он также призвал страны Запада к большему санкционному давлению на Россию и пожелал, чтобы в стране появилось партизанское движение.

Как сообщается, фигурант дела о приготовлении к террористическому акту прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выявили у него «неадекватно завышенную самооценку, недоверчивость, конфликтность в общении с окружающими», но не заметили каких-либо патологических изменений.

С конца прошлого года Никитин находился в СИЗО, а на допросах заявлял о том, что является активным сторонником Алексея Навального и киевского Майдана. Свидетели рассказали, что подсудимый называл себя фюрером и призывал к Майдану в Екатеринбурге.

В итоге суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три года он должен будет провести в тюрьме.

Ранее россиянка оскорбила мужчину, вернувшегося с СВО с инвалидностью, и была оштрафована.