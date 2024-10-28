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В Тюменской области родители заплатят больше 400 тыс. рублей за погром, устроенный детьми

В Тюменской области родители подростков заплатят за устроенный детьми погром

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Тюменской области родители подростков заплатят пострадавшему за устроенный их детьми погром. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В апреле 2023 года пятеро несовершеннолетних незаконно проникли в жилой вагон, принадлежащий гражданину П. Суд установил, что незваные гости умышленно уничтожили, повредили его имущество, а также украли бытовую технику, посуду, одежду, игрушки и строительные материалы. Возбудить уголовное дело в отношении малолетних вредителей не получилось из-за их возраста.

Тогда владелец вагончика обратился к независимому оценщику, чтобы определить рыночную стоимость поврежденных вещей, а затем подал иск к родителям хулиганов. В итоге Тобольский районный суд встал на сторону потерпевшего и взыскал с ответчиков компенсацию ущерба в размере 362 тыс. рублей, а также судебные расходы на услуги представителя и оценщика в размере 45 тыс. и государственную пошлину.

Ранее в Калининградской области родители угодили под суд из-за поведения своего сына-первоклассника.

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