Ученые выяснили, что вредная еда может способствовать развитию депрессии

Испанские ученые из Автономного университета Барселоны выяснили, что употребление ультраобработанных пищевых продуктов может усиливать депрессию и негативно влиять на состояние мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

К ультраобработанной еде относятся сладкие газированные и энергетические напитки, чипсы и другие жирные и соленые закуски, сухие завтраки, различный фастфуд (бургеры, наггетсы и так далее) и другая продукция, произведенная в промышленных условиях с использованием эмульгаторов и прочих добавок.

Специалисты обследовали 152 человека, чей средний возраст составлял около 50 лет. Из них 89 страдали ожирением.

Добровольцы заполнили с вопросами о своей диете и симптомах депрессии, а также прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) для сбора данных об объеме мозга. Также были проведены лабораторные тесты, в ходе которых измерялись биомаркеры воспаления, такие как количество лейкоцитов в организме.

Исследователи обнаружили связь между потреблением ультраобработанной пищи и более частыми проявлениями депрессии. Кроме того, вредная еда отрицательно сказалась на объеме таких участков мозга, как левое миндалевидное тело и задняя поясная извилина коры мозга. Эти отделы играют ключевую роль в выборе еды, обрабатывая информацию о прошлых вкусовых ощущениях.

Кроме того, МРТ показала уменьшение объема левой передней части скорлупы головного мозга. Данный регион контролирует способность сопротивляться немедленным вознаграждениям, таким как вкусная еда, в пользу долгосрочных целей, таких как поддержание здорового образа жизни. Потребление обработанных продуктов способно повлиять на данную мотивацию на уровне физиологии мозга, отметили ученые.

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