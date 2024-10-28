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В России впервые рассчитали «индекс смертности» бездомных людей

Краснодарский край занял первое место по России в «индексе смертности» бездомных

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Hannah McKay/Reuters

В 2023 году Краснодарский край занял первое место по России в «индексе смертности» бездомных людей (индекс смертности — 14,04, 815 умерших за год). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные организации «Ночлежка» и платформы «Если быть точным».

В пятерку российских регионов с самым высоким уровнем смертности среди бездомных также вошли Санкт-Петербург (2,73; умерших за год — 1532), Магаданская область (2,55; умерли 198 бездомных), Московская область (2,01; умерли 5496 бездомных), Москва (1,76; умерли 5032 бездомных).

Всего в соответствующий список попали 67 регионов. При расчетах специалисты прибегали к информации о неопознанных телах без документов и об умерших, у которых не было регистрации по месту жительства. Исследователи отмечают, что за редким исключением это бездомные люди.

Ранее в Краснодаре бездомный украл у сочинца почти миллион рублей.

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