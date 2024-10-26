В Краснодаре бездомный украл у сочинца почти миллиона рублей

В Сочи полицейские задержали мужчину, который похитил деньги с банковского счета знакомого. Об этом сообщает УМВД Краснодарского края.

Житель Сочи распивал спиртные напитки с 37-летним бездомным. Новый приятель, заметив, что нетрезвый сочинец заснул, разблокировал его смартфон, приложив палец спящего, и с помощью мобильного приложения перевел с чужого счета на свой 950 000 рублей.

Злоумышленник потратил деньги на дорогой телефон, брендовую одежду и рестораны. После чего сбежал в Краснодар. Потерпевший обратился в полицию, вора удалось задержать, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до шести лет колонии.

До этого сообщалось, что жительница Смоленска отобрала у вора часть похищенных из ее квартиры вещей. Пока ее не было дома, из ее квартиры пропали музыкальная колонка, зарядные устройства, сотовый телефон и наушники. Вернувшись в квартиру и обнаружив пропажу, она вышла в подъезд, чтобы осмотреться, и заметила незнакомца. Отважная россиянка набросилась на домушника и вырвала у него из рук пакет с украденными вещами. Опешивший вор скрылся, а смолянка отправилась писать заявление о краже.

Ранее приятель с сайта знакомств выкрал ключи у женщины на первом свидании и обокрал ее квартиру.