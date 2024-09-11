Россиянина, который устроил дебош в кафе и ударил полицейского вилкой, отправили в колонию

В Петербурге осудили мужчину, который устроил дебош в кафе и ударил полицейского вилкой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 22 мая текущего года в кафе на Гончарной улице. Пьяный посетитель заведения устроил дебош и, демонстрируя нож, стал угрожать официанту, который серьезно воспринял ситуацию и вызвал на место полицейских.

Прибывшие в кафе стражи порядка задержали дебошира за мелкое хулиганство и попросили его проследовать за ними в отдел для составления административного протокола, однако тот в ответ начал оскорблять представителей власти. Кроме того, он ударил одного из них вилкой в грудь.

Суд признал мужчину виновным в угрозах и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Фигурант признал свою вину. Его приговорили к одному году лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в Волгограде россияне напали на полицейских на проезжей части во время задержания.