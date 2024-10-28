В Рязани подросток пытался сжечь три локомотива

16-летний подросток по заданию кураторов из сети пытался устроить поджог на станции Рязань-2, его удалось задержать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ночь на 23 октября на железнодорожных путях у станции Рязань-2 были обнаружены три локомотива, в которых неизвестные разбили окна. На месте происшествия полицейские нашли пятилитровую канистру с запахом бензина и полуторалитровую бутылку с неизвестной жидкостью.

Злоумышленник пытался сжечь локомотивы, но не успел. Подозреваемого в попытке поджога удалось задержать, им оказался 16-летний подросток, ранее судимый за кражу. Он признался, что пытался совершить поджог по заданию неизвестного из интернета. За это ему обещали денежное вознаграждение.

До этого сообщалось, что в Калининградской области задержали подростков-поджигателей вышки связи. Молодых людей задержали по горячим следам. Правоохранители установили, что один из подростков получил от неустановленного лица в мессенджере сообщение с предложением подзаработать. За 25 тысяч рублей нужно было сжечь вышку связи. Юноша согласился на задание и привлек к нему двоих знакомых.

Ранее во Владимирской области двое подростков пытались сжечь торговый центр.