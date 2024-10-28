В Белгородской области мужчина швырнул на пол младенца и сломал ему ребра

Житель Белгородской области стал фигурантом уголовного дела после избиения месячного младенца, мужчина с силой швырнул новорожденного на пол во время ссоры с сожительницей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации, 22-летняя женщина поссорилась со своим 36-летним сожителем. В ходе конфликта мужчина схватил ее сына-младенца, лежавшего в кроватке, и бросил его на пол. Пострадавшего мальчика госпитализировали, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер и руки.

Домашний тиран задержан, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим за наркотики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Бурятии женщина избила грудного ребенка. Нетрезвая мать вернулась из ночного клуба и собиралась спать, ей мешал младенец, который громко плакал. Россиянка схватила трехмесячного мальчика, ударила его рукой по лицу и бросила на пол.

Ранее в Новосибирске неадекватный сосед напал на мать с младенцем из-за замечания.