В ГД предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

В Государственной думе России внесли на рассмотрение закон, который предусматривает введение запрета работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам в связи с отсутствием у них детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст проекта.

В документе отмечается, что изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ.

Проект предполагает исключить случаи, когда работодатель отказывает женщинам без детей в трудоустройстве, опасаясь последующих сложностей, которые связаны с длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком.

Также предложение предусматривает ситуацию, когда работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

По закону у каждой готовящейся стать матерью россиянки есть право уйти в декретный отпуск на 30-й неделе беременности и не выходить на работу до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом женщине положены от государства различные пособия. Как оформить декретный отпуск, каков размер пособия по беременности и родам в 2024 году, куда и как подавать заявление на отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, почему модель «дал бог зайку, даст и лужайку» больше не работает.