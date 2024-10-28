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В ГД предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

В Госдуме предложили запретить отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

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Максим Блинов/РИА Новости

В Государственной думе России внесли на рассмотрение закон, который предусматривает введение запрета работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам в связи с отсутствием у них детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст проекта.

В документе отмечается, что изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ.

Проект предполагает исключить случаи, когда работодатель отказывает женщинам без детей в трудоустройстве, опасаясь последующих сложностей, которые связаны с длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком.

Также предложение предусматривает ситуацию, когда работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

По закону у каждой готовящейся стать матерью россиянки есть право уйти в декретный отпуск на 30-й неделе беременности и не выходить на работу до достижения ребенком трехлетнего возраста. При этом женщине положены от государства различные пособия. Как оформить декретный отпуск, каков размер пособия по беременности и родам в 2024 году, куда и как подавать заявление на отпуск — в материале «Газеты.Ru».

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