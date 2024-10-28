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Русская мафия «попалась» в Британии на краже сыра

В Британии пропажу 22 тонн сыра списали на русскую мафию

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Британская компания по производству ремесленных сыров отправила 22 тонны сыра дистрибьютору-мошеннику. В преступлении обвинили русскую мафию, пишет газета The Times.

По данным издания, версию о русской мафии озвучила представитель компании Сара Стюарт.

«В России существует высокий спрос на роскошные продукты питания, поскольку нет легальных способов их получить», — отметила она.

В статье обратили внимание, что никто точно не знает, кто мог быть мошенником, но среди сыроделов ходят слухи, что он, возможно, принадлежал к банде, которая специализируется на контрабанде европейских продуктов в Россию.

В июне члены «русской мафии» были арестованы в Афинах во время сходки главарей, на мероприятии были как минимум 15 человек, трое — из Молдавии, Украины и России. Встреча мафиози «на высшем уровне» в Афинах с неизвестной целью была сорвана во вторник сотрудниками полиции Греции.

В сицилийском городе возмутились постом сына главаря мафии в социальных сетях.

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