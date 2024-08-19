В сицилийском городе возмутились постом сына главаря мафии в социальных сетях

В Италии сын известного главаря мафии Коза Ностра написал пост в социальной сети и возмущение в сицилийском городе Корлеоне. Об этом пишет The Guardian.

В праздник Феррагосто, который в Италии отмечают 15 августа, «Сальвуччо» Джузеппе Сальваторе Риина, один из сыновей мафиози Сальваторе «Тото» Риины, пожелал своим подписчикам в социальных сетях «счастливого праздника» и указал адрес «via Scorsone 24, Corleone, Italy».

В течение многих лет по этому адресу проживала семья Риина, но в 2018 году название улицы было изменено на Via Terranova в честь судьи, боровшегося с мафией Чезаре Террановы. Лидеры криминального мира устранили его в 1979 году из засады. За организацией преступления стоял босс мафии Корлеоне Лучано Лиджо.

Мэр Корлеоне назвал такой пост «трусливым». Он добавил, что город оставил свою темную историю позади и не поддастся запугиванию. «Мы этого не допустим», — заявил он итальянским СМИ, — Мы перевернули страницу, никто не заставит нас вернуться назад».

Сальвуччо Риина позже отредактировал пост, убрав на «via Scorsone».

Тото Риина дожил до 2017 года, он провел остаток жизни в тюрьме. Ему дали прозвище «Зверь», он стоит за ликвидацией как минимум 150 человек, включая 13-летнего мальчика, которого растворили в кислоте. Он также ликвидировал антимафиозных судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году.

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