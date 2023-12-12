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Пенсионер протащил свою собаку на привязи за машиной и избежал реального срока

Британский фермер попал под суд за жестокое обращение со своей собакой

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Depositphotos

Фермер, который издевался над своим беспомощным питомцем, избежал тюрьмы. Об этом сообщает Mirror.

65-летний мужчина тащил свою собаку по дороге за веревку, привязанную к багажнику автомобиля. Он проехал 200 метров по дороге в деревне Тимсбери неподалеку от Бристоля и прекратил движение только после того, как его остановила женщина, выгуливавшая свою собаку.

Девятилетняя хаски по кличке Дейзи лежала на дороге, истекая кровью, и пыталась встать на ноги, а прохожая умоляла владельца животного вызвать ветеринара и даже предложила оплатить счет. Однако живодер не обратил ее просьбы внимания и лишь рассмеялся. Свидетельница сказала, что вызовет полицию, а пенсионер заявил в ответ: «Я буду делать то, что хочу. Это моя собака», после чего поместил раненого пса в багажник и уехал.

На поиск животного отправились 18 полицейских, которые запустили беспилотник, а через два с половиной часа нашли собаку в коровнике с куском веревки на шее. Дейзи получила несовместимые с жизнью травмы и была усыплена спустя девять дней.

На суде фермер утверждал, что его собака сама упала или выпрыгнула из незакрытого багажника, но судья не поверил ему, подчеркнув, что он не предпринял никаких шагов, чтобы оказать животному реальную помощь. В итоге пенсионер признался в причинении ненужных страданий и расплакался. 12 декабря его приговорили к условному тюремному заключению, обязали выплатить £5 тыс. и направили на обязательные работы, а также запретили ему содержать животных в течение следующих 20 лет, за исключением крупного рогатого скота.

Ранее россиянин привязал щенка к машине и протащил его по земле в воспитательных целях.

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