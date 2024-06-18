Мошенник убедил ребенка выпустить газ и щелкать зажигалкой, когда тот был один дома

В Северодвинске мошенник убедил 11-летнего мальчика выпустить газ в квартире и щелкать зажигалкой, когда ребенок был один дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 июня на Первомайской улице. Мужчина поехал на работу и забыл телефон дома, где остался также его сын. Родителю позвонил неизвестный и мальчик поднял трубку. Незнакомец представился ребенку начальником отца и убедил малолетнего, что скоро к ним домой должны прийти ремонтировать газ и к этому нужно подготовиться.

Злоумышленник сказал ребенку закрыть окна и двери, убрать животных и открыть все газовые горелки, а после этого зажечь огонь. Мальчик последовал инструкциям. Когда он сидел и щелкал зажигалкой, домой за телефоном вернулся отец, который закрыл газ и открыл окна. Когда мужчина взял телефон, преступник спросил, почему он не мог прийти позже на 10 минут — тогда ни дома, ни сына уже не было бы. Отмечается, что часть газа ушла в вентиляцию в полу, так как квартира расположена на первом этаже.

По факту произошедшего 14 июня возбудили уголовное дело по статье о покушении на физическое устранение малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

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